แฟนซี๊ดโผนัดเปิดพรีเมียร์เอเมรี่นำปืนดวลเรือแชมป์เก่า

เปิดโผโปรแกรมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีก ซีซั่น 2018-19 ออกมาเรียบร้อยแล้ว ประเดิมด้วยเกมบิ๊กแมตช์ทันที ระหว่าง อาร์เซนอล รับการมาเยือนของแชมป์เก่า แมนเชสเตอร์ ซิตี้

กุนซือคนใหม่อูไน เอเมรี่ จะต้องนำทัพเดอะ กันเนอร์ส ประเดิมเจองานหนักต้อนรับ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ที่นำแชมป์เก่าเรือใบสีฟ้ามาเยือนเอมิเรสต์ สเตเดี้ยม

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ของกุนซือโชเซ่ มูรินโญ่ จะได้เล่นในโอลด์ แทรฟฟอร์ด ดวลแข้ง เลสเตอร์ ซิตี้ ขณะที่ เชลซี ออกไปเยือน ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์

ท็อตแน่ม ฮอต สเปอร์ส ที่เพิ่งต่อสัญญาทั้งโค้ชเมาริซิโอ โปเช็ตติโน่ และสองแข้งตัวหลัก แฮร์รี่ เคน และ เดเล่ อัลลี บุกถิ่นเซนต์ เจมส์ ปาร์คของ นิวคาสเซิล

อีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจ ลิเวอร์พูล เปิดรังแอนฟิลด์ ต้อนรับการมาเยือนของ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ที่ได้ มานูเอล เปเญกรินี่เป็นกุนซือคนใหม่

โปรแกรมนัดเปิดสนามจะเล่นกันในสุดสัปดาห์วันที่ 11-12 สิงหาคม โดยจะต้องรอการเซ็ตคิวการถ่ายทอดสดว่าคู่ไหนจะได้เตะวันไหน

โปรแกรมนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีก 2018-19

บอร์นมัธ VS คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้

อาร์เซน่อล VS แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ฟูแล่ม VS คริสตัล พาเลซ

ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ VS เชลซี

ลิเวอร์พูล VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS เลสเตอร์ ซิตี้

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด VS ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์

เซาแธมป์ตัน VS เบิร์นลี่ย์

วัตฟอร์ด VS ไบรท์ตัน

วูล์ฟแธมป์ตัน VS เอฟเวอร์ตัน