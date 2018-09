เดส์ช็องป์สออกโรงป้องป๊อกบาหลังมีปัญหากับผี

ดิดิเยร์ เดส์ช็องป์ส กุนซือทีมชาติฝรั่งเศส ออกโรงปกป้อง ปอล ป๊อกบา ที่กำลังมีปัญหาในถิ่้นโอลด์ แทรฟฟอร์ด ว่าไม่สามารถช่วยให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะในเกมด้วยตัวเองเพียงคนเดียวได้

มิดฟิลด์ค่าตัวแพงที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกที่รัสเซียกับทัพเลส์ เบลอส์ กำลังเจอมรสุมกับการมีปัญหากับกุนซือโจเซ่ มูรินโญ่ และฟอร์มของทีมผีแดงในซีซั่นนี้ที่จมดิ่งยังกู่ไม่กลับ

เกมพรีเมียร์ลีกล่าสุดเมื่อวันเสาร์ ป๊อกบาโดนเปลี่ยนตัวออก ในเกมที่ผีแดงไปแพ้ต่อ เวสต์แฮม ที่ลอนดอน สเตเดี้ยม 3-1 ท่ามกลางกระแสข่าวมีปัญหากับ มูรินโญ่ ในสนามซ้อมตั้งแต่วันพุธ

เมื่อถามเกี่ยวกับฟอร์มชองป๊อกบในทีมชาติกับที่เล่นให้ยูไนเต็ด เดส์ช็องป์กล่าวว่า "สำหรับปอล มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขา แต่ต้องทั้งทีมที่เขาเล่น อยู่ในวิธีการเล่นร่วมกัน ไม่ได้เป็นกรณีของผู้เล่นคนหนึ่งที่จะทำให้ทีมชนะได้"

Asked about Pogba's performances for France compared to his displays at United, Deschamps said: "For

เดเด้กล่าวเสริมว่า "มีบางสิ่งที่คนควรจะรู้ ประการแรกภาพลักษณ์ของปอลที่ไม่ตรงกับว่าเขาเป็นใคร บางทีอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนที่แปลกประหลาดอยู่บ้าง"

"เขาอยู่กับผมมาตั้งแต่ปี 2013 - นั่นคือ 5 ปีแล้ว - และวิธีการที่เขาทำหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเขาเอง เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สำคัญมาก"

"ภาพลักษณ์ของเขาในสื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างซับซ้อน ข่าวลือต่างๆในแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดไร้สาระ ... มันไม่ง่ายเลยที่จะรับมือ"

"ในช่วงฟุตบอลโลกค เขาดึงภาพลักษณ์ปกติกลับมา จริงๆแล้วเขาก็พูดว่าถึงมันทำให้เขารู้สึกสบายใจ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปอลไปเล่นฟุตบอลโลกด้วยความคิดที่มุ่งมั่้น: เขาต้องการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นแชมป์โลก นั่นคือสิ่งที่มีในใจของเขา"