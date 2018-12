เริ่มยิงรัวๆ!คล็อปป์ย้ำไม่เคยกังวลกับฟอร์มของซาลาห์

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่ของลิเวอร์พูล ยืนยันว่าเขาไม่เคยกังวลกับฟอร์มของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ หลังจากที่สตาร์อียิปต์เพิ่งทำแฮตทริกในเกมบุกถล่ม บอร์นมัธ 3-0

ซีซั่้นที่สองในถิ่นแอนฟิลด์ของ ซาลาห์ อาจยังไม่เปี้ยงปร้างเหมือนปีก่อน แต่ตอนนี้เขาทำไปแล้ว 10 ประตูในพรีเมียร์ลีกจาก 16 นัดแรก และช่วยให้หงส์แดงขึ้นนำจ่าฝูงของตาราง

กุนซือชาวเยอรมันกล่าวว่าเขาไม่เคยกังวลกับฟอร์มของอดีตปีกเชลซีและโรม่า แม้ว่าช่วงเริ่้มต้นฤดูกาลนี้จะโดนวิจารณ์อย่างหนักก็ตาม

"มองดูไปที่งานของพวกคุณ (สื่อ) มันเป็นเรื่องยากเช่นกัน เพราะคุณต้องตัดสินอยู่ตลอดเวลา" คล็อปป์กระชุ่น



"ผมสนใจแค่ตอนนี้ แต่ผมไม่เคยตัดสินอะไร เพราะช่วงเวลาเป็นเพียงส่วนเล็กๆของทุกสิ่งที่เราทำ ดังนั้นไม่มีสักเสี้ยววินาทีที่ผมกังวล"

ซาลาห์ ทำสิ่งที่้เหลือเชื่อในปีแรกกับทีมหงส์แดงหลังย้ายมาจากโรม่า ยิงไป 44 ประตู จาก 52 นัดในทุกรายการ และ คล็อป ชี้ว่าลูกทีมของเขาต้องเรียนรู้จากความคาดหวังที่ถาโถม

Salah's first season at Liverpool was an incredible one, scoring 44 goals in 52 appearances for the club.

"เราต้องพัฒนาอยู่เสมอ หรือเพื่อพิสูจน์หลังจากยิงไป 41 ประตู (ความจริง 44) ทุกคนก็คงจะมีปัญหานิดหน่อยเหมือนกันนะ แบบว่าคุณจะทำได้ดีกว่านั้นได้ยังไง".

"ถ้าคุณยิงไป 10 ลูกจาก 5 นัดแรก ทุกคนจะบอกว่า นั่นไง มันมาอีกแน่ แต่หลังจากนั้นคุณจบด้วบการยิงไป 39 ลูก คนก็จะบอกว่า มันไม่ถึง 41 (44)"

"และเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมัน และแน่นอนว่าเขาก็ด้วยเช่นกัน นั่นคือสิ่งที่มันเป็น"

"เขาไม่เคยมีฤดูกาลแบบนั้นมาก่อน และเขาก็อยากทำได้แบบนั้นอีกครั้ง แต่คุณต้องทำมันไปทีละขั้นตอน นั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้"

ลิเวอร์พูลมีสองเกมสำคัญรออยู่ในวันอังคารกับ นาโปลี ลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมน็อคเอาท์แชมเปี้ยนส์ ลีก และต่อด้วยเกมแดงเดือดต้อนรับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์