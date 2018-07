เคนคว้าดาวซัลโวฟุตบอลโลกหลังซัดไป 6 ประตู

แฮร์รี่ เคน กองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษ คว้ารางวัลดาวซัลโวฟุตบอลโลก 2018 ที่รัสเซียไปครอง

เคน ส่องตาข่ายไปทั้งสิ้น 6 ประตูจากทั้งหมด 7 นัดที่ลงสนาม และทีมสิงโตคำรามได้อันดับ 4 หลังแพ้ต่อเบลเยี่ยม 2-0 ในนัดชิงอันดับ 3

กองหน้าจากท็อตแน่ม ฮอต สเปอร์ส เป็นแข้งผู้ดีคนแรกที่คว้ารางวัลดาวยิงบอลโลก นับตั้งแต่ แกรี่ ลินิเกอร์ เคยได้เมื่อปี 1986 ที่ทำไป 6 ประตูเท่ากัน

นักเตะที่ยิงได้รองลงไปที่จำนวน 4 ประตูมีหลายคนทั้ง อองตวน กรีซมันน์ กับ คีเลียน เอ็มบัปเป้ จากแชมป์โลกฝรั่งเศส,โรเมลู ลูกากู จากเบลเยี่ยม,คริสเตียโน่ โรนัลโด้ จากโปรตุเกส และ เดนิส เชอรีเชฟ จากเจ้าภาพรัสเซีย

หัวหอกวัย 24 ปีทำประตูจากโอเพ่นเพลย์แค่ 3 ลูกเท่านั้น โดย 2 ลูกมาจากการโหม่ง และอีกลูกมาจากที่ รูเบน ลอฟตัส-ชีค ยิงมาแฉลบส้นเท้าเข้าไปแบบงงๆ ที่เหลืออีก 3 ลูกมาจากจุดโทษ