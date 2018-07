ชิรูด์ยกญอริสหนึบกว่ากูร์กตัวส์ก่อนฝรั่งเศสตัดเชือกเบลเยี่ยม

โอลิวิเยร์ ชิรูด์ กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส ยกย่อง ฮูโก้ ญอริส กัปตันทีมของพวกเขาคือผู้รักษาประตูที่ดีกว่า ธิโบต์ กูร์กตัวส์ มือกาวทีมชาติเบลเยี่ยม

ชิรูด์ กองหน้าจากเชลซีกำลังมุ่งเป้าไปที่ความฝันในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก และต้องลงดวลกับเพื่อนร่วมสโมสรอย่าง กูร์กตัวส์ ในเกมรอบรองชนะเลิศ ที่เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก วันอังคารนี้

ทั้งสองนายทวารกำลังเล่นได้อย่างเข้าฟอร์มในการพาทีมมาถึงรอบตัดเชือก กูร์กตัวส์เซฟระดับโลกพาเบลเยี่ยมผ่านบราซิล 2-1 ส่วนญอริสช่วยฝรั่งเศสเก็บคลีนชีทจากเกมชนะอุรุกวัย 2-0

ชิรูด์ ที่ยังยิงประตูไม่ได้เลยในทัวร์นาเมนต์ที่รัสเซีย ยอมรับความแตกต่างทางกายภาพระหว่างทั้งคู่ แต่ก็พูดติดตลกว่าพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน

Giroud, who is yet to open his account at this year's World Cup, acknowledged the physical differences between the pair but joked they do have one thing in common.

"พวกเขามีเท้าขวาเหมือนกัน" เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ "พวกเขาไม่ได้ใช้มันมากนัก

"ธิโบต์มีความใหญ่โตที่น่าประทับใจ มันยากที่จะเอาชนะเขา เขาสามารถหยุดบอลในพื้นที่ใดๆก็ตาม"

"ผมเคยยิงผ่านเขาในการฝึกซ้อมกับเชลซีไม่กี่ประตู และผมหวังว่าผมจะทำได้ในวันอังคาร"

"พวกเขาทั้งคู่เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาทั้งสองสมควรที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้ แม้ว่าผมจะชอบฮูโก้ก็ตาม"

"ฮูโก้ดเที่สุด ขอโทษด้วยนะธิโบต์"