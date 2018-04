นาโปลี 4 อูดิเนเซ่ 2 : อัซซูร่าเก็บชัยจี้ 4 แต้มก่อนบุกตูริน

นาโปลี ตามหลัง 2 ครั้ง 2 ครา แต่โชว์ลูกฮึดยิงแซงเอาชนะ อูดิเนเซ่ ไปแบบสุดมัน 4-2 เกมกัลโช่ เซเรีย อา เมื่อคืนวันพุธ

จากชัยชนะในเกมนี้ ทำให้ทีมอัซซูร่ามีลุ้นสคูเด็ตโต้มากขึ้น เพราะตามหลังจ่าฝูงเหลือแค่ 4 คะแนน หลัง ยูเวนตุส พลาดท่าทำได้แค่ไปเสมอกับโครโตเน่ 1-1 กับอีก 5 นัดสุดท้ายที่เหลืออยู่

นัดต่อไปเหมือนเป็นเกมชี้ชะตากลายๆ เมื่อ นาโปลี จะไปเยือนอัลลิอันซ์ อารีน่า ของทีมม้าลาย ในเกมบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

ทีมเยือนอูดิเนเซ่ ได้ประตูออกนำก่อน 1-0 จาก ยาคุบ ยันค์โต้ นาที 41 แต่ทดเจ็บครึ่้งแรก ลอเรนโซ่ อินซิเญ่ ซัดตีเสมอ 1-1 นาที 45+2

ครึ่งหลังเจ้าบ้านตามหลังอีกครั้ง 1-2 จาก สวันเต้ อินเกลส์สัน นาที 55 ก่อนอัซซูร่ามายิงรวดเดียว 3 ประตูแซงเก็บชัย จาก ราอูล อัลบิโอล นาที 64,อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค นาที 70 และปิดท้ายด้วย ลอเรนโซ่ โตเนลลี่ นาที 75

สรุปผลกัลโช่ เซเรีย อา นัดที่ 33

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

นาโปลี 4 อูดิเนเซ่ 2

ประตู:0-1 ยาคุบ ยันค์โต้ น.41,1-1 ลอเรนโซ่ อินซิเญ่ น.45+2,1-2 สวันเต้ อินเกลส์สัน น.55,2-2 ราอูล อัลบิโอล น.64,3-2 อาร์คาดิอุสซ์ มิลิค น.70,4-2 ลอเรนโซ่ โตเนลลี่ น.75

โครโตเน่ 1 ยูเวนตุส 1

ประตู:0-1 อเล็กซ์ ซานโดร 16',1-1 ซิมี่ เอ็นวานโก้ 65'

โตริโน่ 1 เอซี มิลาน 1

ประตู:0-1 โบนาเวนตูร่า 9',1-1 เด ซิลเวสตรี 70'

โรม่า 2 เจนัว 1

ประตู:1-0 อุนแดร์ น.17,2-0 ซูคาโนวิช(OG) น.52,2-1 ลาปาดูล่า น.61

ฟิออเรนติน่า 3 ลาซิโอ 4

ประตู:1-0 เวเรทูท น.16,2-0 เวเรทูท (PG) น.31,2-1 หลุยส์ อัลแบร์โต้ น.39,2-2 กาเซเรส น.45,3-2 เวเรทูท น.54,3-3 เฟลิเป้ อันแดร์สัน น.69,3-4 หลุยส์ อัลแบร์โต้ น.73

เวโรน่า 0 ซาสซูโอโล่ 1

ประตู:0-1 เลมอส น.38

ซามพ์โดเรีย 1 โบโลญญ่า 0

ประตู:1-0 ซาปาต้า น.90+3

สปอล 0 คิเอโว่ 0

ประตู: -

เบเนเวนโต้ 0 อตาลันต้า 3

ประตู:0-1 ฟรอยเลอร์ น.21,0-2 บาร์โรว์ น.49,0-3 โกเมซ น.67