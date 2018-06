นาอิงโกลันตื่นเต้นร่วมงานสปัลเล็ตติอีกครั้งลั่นนำงูใหญ่ล่าแชมป์

รัดยา นาอิงโกลัน ตื่นเต้นหวนร่วมงานกุนซือลูเชียโน่ สปัลเล็ตติ และเชื่อมั่นนำทีมอินเตอร์ มิลาน คว้าแชมป์มาประดับสโมสรได้แน่

มิดฟิลด์เบลเยี่ยม ย้ายจากโรม่า มาอยู่กับทีมงูใหญ่ด้วยค่าตัว 38 ล้านยูโร เซ็นสัญญา 4 ปี และได้กลับมาทำงานร่วมกับเฮดโค้ชสปัลเล็ตติอีกครั้ง หลังเคยอยู่ด้วยกันในทีมหมาป่า

นาอิงโกลัน เคยได้รองแชมป์กัลโช่ เซเรีย อา 3 ครั้งกับทีมโรม่า แต่เป้าหมายตอนนี้คือการไล่ล่าทุกแชมป์กับทีมเนรัซซูรี่ ที่ในซีซั่นหน้าจะได้กลับมาเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก

Nainggolan finished as a runner-up in Serie A with Roma on three occasions, but is targeting winning medals with Inter, who will also return to the Champions League next season.

"ผมมีความสุขที่ได้มาที่นี่ ผมไม่สามารถรอที่จะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งนี้ได้" นาอิงโกลันกล่าว

"อินเตอร์ต้องการตัวผมอย่างมาก ผมหวังว่าจะชนะกับทีม ด้วยเหตุผลส่วนตัวเพราะว่าจนถึงขณะนี้ผมไม่เคยทำได้มาก่อน"

"ผมมาอยู่โค้ชที่นี่ ที่เคยร่วมงานกันได้เป็นอย่างดีมาก่อน เราสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยกันได้ และเป็นไปได้ที่จะชนะบางสิ่งบางอย่างโดยเร็วที่สุด"

"สปัลเล็ตติเป็นคนนำผมมาที่นี่หรือเปล่า? ไม่ใช่แค่นั้น แต่มันดีมากที่ได้มาอยู่กับเขาอีกครั้ง ผมรู้วิธีที่เขาทำงานอยู่แล้ว"

"โค้ชจะเป็นผู้กำหนดสิ่งที่ผมจะต้องทำให้กับทีมในทางแท็คติก เขาฉลาดพอที่จะรู้ได้อยู่แล้ว"