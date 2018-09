ตำนานหมาป่า!เด รอสซี่ชนะนัดที่ 600 ของตัวเอง

ดานิเอเล่ เด รอสซี่ มิดฟิลด์ตัวเก๋าของโรม่า คว้าชัยชนะนัดที่ 600 ของตัวเองได้ในเกมต้อน โฟรซิโนเน่ 4-0 ที่โอลิมปิโก้ ในเกมกัลโช่ เซเรีย อา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

กองกลางวัย 35 ปี ลงคุมเกมในทีมของกุนซือยูเซบิโอ ดิ ฟรานเชสโก้ ที่ได้ 4 ประตูจาก เซนกิซ อุนแดร์ นาที 2,ฮาเวียร์ ปาสตอเร่ นาที 28,สเตฟานเอล ชาราวี นาที 35 และ อเล็กซานดาร์ โคลารอฟ นาที 87

เด รอสซี่ ได้รับการยืนปรบมือให้เกียรติเมื่อเขาโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามนาทีที่ 82 ถูกแทนนี่โดย ลูก้า เปเยกรินี่ กองหลังดาวรุ่งวัย 19 ปี เด็กท้องถิ่นในอคาเดมี่ ที่ประเดิมทีมชุดใหญ่นัดแรก

เปเยกรินี่ สร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกระชากบอลหลุดไปทางปีกซ้าย ก่อนเแดเข้ากลางมาให้ อเล็กซานดาร์ โคลารอฟ ยิงปิดเกม 4-0 ก่อนหมดเวลา 3 นาที

จากผลการแข่งขันในนัดนี้ โฟรซิโนเน่ แพ้ 4 นัดติดในเซเรีย อา ขณะที่ทีมหมาป่า หยุดสถิติไม่ชนะมาใน 4 เกมหลังสุดลงได้