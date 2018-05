Argentina announced goalkeeper Sergio Romero will not be able to play in the World Cup due to a knee injury.

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) May 22, 2018

The South American giant is yet to name a replacement for the Manchester United star.