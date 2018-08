Paris Saint-Germain (PSG) memulai Ligue 1, kompetisi teratas dalam sistem sepak bola Prancis, musim 2018 – 2019 dengan hasil yang baik setelah menghantam tamunya SM Caen dan menorehkan skor telak 3-0.

Dalam pertandingan penutup pekan pertama, tim ibu kota yang berstatus sebagai juara bertahan itu menurunkan pemain bintang Neymar da Silva Jr. yang sepanjang pekan-pekan terakhir musim lalu absen akibat cedera panjang.

Pemain bintang asal Brasil tersebut bahkan membuka keunggulan tim besutan pelatih asal Jerman Thomas Tuchel ketika pertandingan yang berlangsung pada Senin (13/8/2018) dini hari WIB baru memasuki menit ke-10.

PSG berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-35 melalui kontribusi gol Adrien Rabiot. Skor 2-0 untuk tuan rumah bertahan hingga babak pertama berakhir.

Pada babak kedua, PSG menambah sebiji gol lagi melalui Thomas Weah, putra dari legenda asal Liberia George Weah yang kini menjadi presiden negara di Afrika barat tersebut. Thomas Weah mencetak gol pada menit ke-89, hanya berselang 7 menit setelah dia masuk menggantikan Neymar.

Dalam pertandingan ini, Tuchel tak bisa menurunkan Edinson Cavani. Penyerang Uruguay itu masih dalam proses pemulihan dari cedera yang didapatkannya saat membela negaranya di Piala Dunia 2018 di Rusia bulan lalu setelah mencetak dua gol untuk menaklukkan Portugal 2 – 1 di 16 besar.

Tuchel juga tidak dapat memainkan pilar lini belakang asal Brasil Dani Alves yang juga mengalami cedera berat. Dia mendapatkan cedera ligamen lutut kanan ketika membela klubnya dalam final Piala Prancis saat menaklukkan Les Herbiers 2-0 pada Rabu (9/5/2018) dini hari WIB.

Penyerang yang berperan penting membawa Prancis juara Piala Dunia 2018, Kylian Mbappe, pun tak diturunkan meski tidak cedera. Tuchel memberi masa istirahat lebih lama kepada Mbappe, juga Presnel Kimpembe dan Alphonse Areola, setelah mereka membawa negaranya juara di Rusia.

Di sisi lain, pertandingan ini menjadi debut bagi kiper asal Italia Gianluigi Buffon. Dia bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Parc des Princes di Kota Paris tersebut.

Hasil lengkap pekan pertama: Marseille 4 vs Toulouse 0; Nantes 1 vs AS Monaco 3; Angers 3 vs Nimes 4; Lille 3 vs Stade Rennais 1; Montpellier 1 vs Dijon 2; Nice 0 vs Stade de Reims 1; Saint-Etienne 2 vs En Avant Guingamp 1; Lyon 2 vs Amiens 0; Bordeaux 0 vs Strasbourg 2; Paris Saint-Germain 3 vs Caen 0.