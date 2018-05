Presiden PSG Tegaskan Neymar Tak Akan Pindah

Neymar, 26, santer diberitakan dengan langkah ke Real Madrid pada akhir musim ini, meski ia sendiri baru menjalani satu musim bersama PSG.

Bintang berkebangsaan Brasil itu memecahkan rekor transfer termahal di dunia setelah pindah dari Barcelona ke PSG dengan nilai transfer €222 juta tahun lalu.

Paris Saint-Germain president Nasser Al-Khelaifi ruled out an exit for Neymar at the end of the season, saying he was "2000 per cent" sure the Brazilian would stay.

Meski diterpa pemberitaan akan segera kembali ke Spanyol, Al-Khelaifi menegaskan Neymar tak mungkin pergi dari PSG.

“Siapa yang bilang dia tak bisa bertahan di sini? Apa ada yang membidarakan itu? Tak ada satu pun,” ujar Al-Khelaifi setelah PSG kalah 2-0 melawan Rennes di kandang, Sabtu (12/5).

“Ia punya kontrak dengan kami dan ia 2000 persen akan bertahan di sini.”

Cedera kaki yang menerpa Neymar membuatnya hanya tampil 30 kali bersama PSG sepanjang musim 2017-18, mencetak 28 gol.

Download aplikasi beIN SPORTS CONNECT di App Store (Apple iOS) atau Google Play (Android) untuk menyaksikan semua pertandingan liga-liga terbesar Eropa termasuk Premier League secara LIVE.