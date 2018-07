Mbappe Pakai Jersey Nomor 7 Musim Ini

Kylian Mbappe menyampaikan ambisi besarnya bersama Paris Saint-Germain setelah dipercaya mengenakan seragam bernomor punggung 7 pada musim ini.

Les Parisiens meluncurkan jersey tandang mereka pada Kamis ini berikut menampilkan video bertajuk "The Future Is Now", dengan disemarakkan berupa tagar #K7LIAN.

Dri tagar itu, bisa dipastikan sosok yang akan memakai nomor punggung 7 adalah Mbappe.

Sejak kemunculannya di AS Monaco tiga tahun lalu, nama Mbappe terus melambung. Musim lalu, dia ditebus PSG dari klub kerajaan senilai €180 juta.

Di Piala Dunia 2018 lalu, remaja 19 tahun itu kembali tampil sensasional setelah membawa timnas Prancis keluar sebagai juara, dengan dia mencetak empat gol.

Mbappe sempat didekati Madrid, yang memproyeksikannya sebagai penerus Cristiano Ronaldo. Nama terakhir baru saja memutuskan hijrah ke Juventus.

Akan tetapi, Mbappe memutuskan untuk setia di klub ibu kota Prancis dan kini menatap hal-hal besar bersama PSG.

"Awalnya, saya berpikir nomor (pada jersey) bukan hal penting, karena yang terpenting adalah penampilan di lapangan. Tapi kenyataannya, nomor punggung adalah indikasi akan seberapa besar ambisi Anda, menunjukkan pemain seperti apa Anda ini," ungkap Mbappe seperti dikutip di laman resmi PSG.

"Saya akan terus berprogres. Saya merasa inilah saat yang tepat untuk mengganti nomor punggung. No.7 adalah nomor legendaris, banyak pemain hebat yang mengenakannya. Saya datang ke PSG untuk menuliskan sendiri kisah saya. Ini baru permulaan," imbuhnya.

Mbappe sendiri sebelumnya mengenakan seragam No.29 di PSG. Dengan kini mengenakan seragam nomor punggung 7, dia berharap bisa benar-benar melanjutkan tongkat estape sang idolanya, Ronaldo, sebagai pemain terbaik dunia.

