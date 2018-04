Malu Dibantai PSG, Monaco Kembalikan Uang Tiket Fans

Tak dinyana, AS Monaco dibantai habis oleh Paris Saint-Germain dengan skor tujuh gol berbalas satu di Parc des Princes dalam lanjutan Ligue 1 Prancis akhir pekan lalu. Sadar kekalahan itu teramat memalukan, manajemen The Red and Whites berencana mengganti rugi tiket yang sudah dibeli fans.

Kemenangan masif klub ibu kota atas klub kerajaan memastikan pasukan Unai Emery menyegel titel Ligue 1 musim 2017/18.

Bukan tanpa alasan Monaco hendak melakukan reimburse terhadap fans. Pasalnya, skuat Leonardo Jardim merupakan jawara bertahan Ligue 1 dan mereka harus menelan kekalahan sedemikian telaknya.

Kubu Moanco bersiap mendata siapa-siapa saja fans yang rela bertamu ke Paris untuk kemudian dilakukan pengembalian uang tiket kepada mereka.

“AS Monaco membuat keputusan untuk mengembalikan uang suporter yang hadir di laga tandang malam ini. Tata cara dan pengumuman lebih lanjut akan dikabarkan di awal pekan ini,” demikian Monaco di Twitter.

Di waktu yang berbeda, wakil presiden Les Monegasques Vadim Vasilyev juga menyampaikan permohonan maafnya atas kekalahan menggetirkan di Paris.

Satu-satunya yang paling bisa ditargetkan Monaco saat ini adalah bertahan di peringkat kedua, mengingat duo Olympique, Lyon dan Marseille, terus membayang-bayangi dengan mereka terpisah empat poin.

“Bagi kami, ini seperti skenario hari kiamat,” paparnya.

“Satu-satunya pihak yang tetap tegar dalam situasi ini adalah suporter kami. Saya berterima kasih kepada mereka. Kami tidak bisa melakukan apa pun, tetapi mereka tetap mendukung kami. Di laga berikutnya, kami akan mengerahkan segalanya untuk membuat fans kembali bangga."

