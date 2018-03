Wenger Tegaskan Kaptensi Wilshere Bukan ‘Sogokan’

Arsenal are still waiting on their England international to commit to fresh terms, but that is not why he has been handed the armband at times

Kontrak Wilshere di Emirates Stadium kian dekat dengan masa akhirnya, pada akhir musim ia akan masuk dalam status bebas agen.

Kontrak baru telah jadi isu yang diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir, diperjelas oleh pernyataan Wenger yang berharap untuk dapat segera mencapai kata sepakat. Tapi, pada kenyataannya, tak begitu banyak pergerakan yang terjadi dalam diskusi dengan sang pemain.

Posisi Wilshere dalam diskusi tersebut diperkuat oleh kembalinya ia musim ini, terlebih dengan dipercayakannya ban kapten sejumlah pertandingan pada lulusan akademi. Wenger sendiri menegaskan bahwa keputusan itu dia ambil setelah melihat pengaruh Wilshere dalam timnya.

Saat ditanya apakah keputusan itu diambil untuk mempengaruhi perbincangan kontrak sang pemain, Wenger menjawab: “Tidak, tidak sama sekali.

“Pada dasarnya, ia ‘lahir’ dalam klub ini. Ia punya sejarah yang panjang dengan klub, hubungan yang kuat dengan klub.

“Jack Wilshere adalah kualitas yang besar saat di lapangan.

“Terlepas dari kualitas teknisnya yang top, ia punya karakter dan ada di tempat yang tepat di lapangan. Ia kini bermain dengan kedewasaan untuk mengorganisir para pemain di sekelilingnya. Itulah mengapa saya memainkannya di sisi sentral.

“Saya hanya berpikir bahwa kombinasi antara sejarah, fakta bahwa ia adalah pemain yang sudah lama bersama klub, fakta bahwa ia punya pengalaman dan pengetahuan, saya sekarang yakin menjadikan dia kapten.”

