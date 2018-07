Mohamed Salah mengklaim bahwa dirinya sepenuhnya telah fit dan pulih dari cedera bahu serta siap menatap musim yang baru bersama Liverpool.

Pemain berusia 26 tahun ini kembali berlatih pada akhir pekan lalu setelah taampil membela Mesir di Piala Dunia dan menandai penampilan pramusim pertamanya untuk The Reds dengan torehan satu gol kala melawan Manchester City di ajang International Champions Cup.

Penyerang anyar The Reds ini sebelumnya berhasil melewati musim pertama yang luar biasa di Anfield. Salah berhasil mencetak 44 gol dan mendapatkan banyak pujian untuk penampilannya, hingga Ia menyabet gelar PFA Player of the Year.

Liverpool sejauh ini juga tengah sibuk di jendela transfer demi target mereka yakni meraih trofi Liga Premier dan Salah sendiri mengaku senang bekerja dengan rekan-rekan barunya di tim, setelah mengalami cedera bahu pada final Liga Champions melawan Real Madrid yang juga turut menghambat permainan maksimalnya di Rusia

"Saya sangat senang bisa kembali. Saya merasa baik dan bahkan bahu saya jauh lebih baik. Senang sekali rasanya bisa kembali ke skuad," ujarnya kepada Liverpool TV

"Tahun lalu saya memiliki musim yang hebat - semua orang, bukan hanya saya. Ketika orang berbicara tentang diri saya sendiri, ya benar di situ ada tekanan, karena saya berhasil mencetak rekor [gol terbanyak dalam 38 pertandingan semusim Liga Premier].

"Kita juga harus berkembang lebih baik lagi, di Liga Champions dan tentunya Liga Premier.

"Tapi ini bukanlah hal yang saya takuti, saya senang dengan apa yang telah saya lakukan sejauh ini, jadi yang saya perlukan hanyalah melakukan hal yang sama dan tentu lebih konsisten lagi."

Liverpool sejauh ini masih akan menjalani beberapa pertandingan pra-musim mereka seperti melawan Napoli dan Torino, sebelum menjamu West Ham pada laga pembuka Liga Premier 2018/19