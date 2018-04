Klopp Mengaku Siap Hadapi Tantangan Berbeda dari Roma

Pasukan Klopp menyia-nyiakan keunggulan dua gol dalam laga di kandang West Brom dan akhirnya harus menerima hasil imbang 2-2, Sabtu kemarin.

Meski pelatih berkebangsaan Jerman ini ingin segera bangkit dari hasil tersebut, ia merasa ancaman yang ditebar oleh Roma, yang akan mengunjungi Anfield dalam leg pertama semi-final Liga Champions, akan berbeda.

“Kami tak memerlukan bantuan seperti ini, sejujurnya. Hasil ini tak membuat kami harus berkata pada para pemain kalau ini tak cukup bagus dan kami bisa tampil lebih baik,” ujar Klopp.

“Sekarang ada Roma. Pertandingan akan sepenuhnya berbeda.

“Mereka punya set-pieces juga, tapi mereka tak hanya memainkan set-pieces. Terkadang bola ada di lapangan, baru kemudian anda bisa memainkan sepak bola.”

"We don't need help like this, to be honest. It's not like we have to tell the players this wasn't good enough and we can do better," Klopp told UK newspapers.

Sepasang set-pieces terbukti jadi hal yang membongkar keunggulan Liverpool atas West Brom. Tuan rumah mencetak dua gol penyeimbang saat laga memasuki 11 menit terakhir.

