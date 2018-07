Kane: Kami Kecewa, Sangat Kecewa

Harry Kane mengungkapkan kekecewaannya menyusul kegagalan Inggris melaju ke final Piala Dunia setelah kalah 2-1 dari Kroasia melalui perpanjangan waktu, Kamis (12/7) dini hari WIB.

The Three Lions unggul lebih dulu melalui tendangan bebas Kieran Trippier di menit kelima, namun Kroasia menyamakan skor via Ivan Perisic dan memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu.

Kelengahan lini belakang Inggris membuat Mario Mandzukic dengan leluasa menyambut umpan sundulan Perisic sebelum memaksa Jordan Pickford memungut bola dari gawangnya, sekaligus mengubur mimpi tim Gareth Southgate ke final pertama sejak 1966.

Inggris kini akan menghadapi Belgia dalam perebutan tempat ketiga, Sabtu (14/7), namun Kane mengungkapkan, para pemain merasa hancur dengan kekalahan ini.

“Ini berat, kami sangat kecewa, kami bekerja begitu berat, fans luar biasa,” ungkap Kane kepada ITV.

“Ini laga yang berat, ini laga dengan peluang 50:50, saya yakin kami akan melihat kembali dan ada beberapa hal yang seharusnya kami lakukan lebih baik.

“Ini menyakitkan, sangat menyakitkan tapi kami dapat menegakkan kepala. Kami melangkah lebih jauh dari apa yang dipikirkan orang.

“Luar biasa kami mencapai tahap ini, kami membuat semua orang bangga, namun kami gagal. Ini menyakitkan.”

Kiper Pickford mengatakan tim kecewa dengan hasil ini, namun suporter dapat berharap lebih dari skuat muda besutan Southgate di masa yang akan datang.

“Ini sebuah pengalaman untuk kami dan sesuatu yang ingin kami menangkan. Mungkin kami unggul terlalu cepat, kami butuh gol berikutnya untuk menuntaskan laga dan kami memiliki beberapa peluang bagus, namun gagal memaksimalkannya,” timpal kiper yang hanya kebobolan enam gol dari enam laga.

“Tim seperti Kroasia, kami tahu ancaman mereka, mereka memiliki pemain berkualitas. Kami melewati beberapa rintangan.

“Kami harus menunjukkan rasa bangga dan gairah. Lihatlah fans malam ini, saya merasa timnas mengalami progres dan semoga ke depannya lebih dari ini.”

