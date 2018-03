Kane dipastikan Absen dalam Laga Kontra Chelsea

Kane mendapat cedera ligamen lateral pada engkel kanannya tepat sebelum jeda internasional dan pihak Spurs menyatakan sang bintang akan kembali bermain pada April mendatang.

The striker damaged lateral ligaments in his right ankle before the international break, with Spurs saying he would return in April.

Meski masa pemulihannya berjalan dengan baik, ia diperkirakan tak akan siap untuk lawatan ke Stamford Bridge – laga akbar yang kemungkinan akan menentukan klub mana yang akan lolos ke Liga Champions musim depan.

Hal ini jadi pukulan keras bagi Spurs, yang pada akhir pekan ini membidik poin penuh di Stamford Bridge untuk pertama kali sejak 1990.

Catatan Tottenham dalam 25 pertandingan liga terakhir mereka di kandang Chelsea (Kalah 18, Imbang 9) merupakan catatan tanpa kemenangan terlama yang dimiliki tim Liga Premier di satu lokasi.

Tugas yang menanti Mauricio Pochettino terbilang makin sulit dengan absennya Kane. Spurs tercatat menang 59% persen dari laga Liga Premier mereka saat diperkuat sang striker Inggris, sementara mereka hanya meraih 39% kemenangan saat tak diperkuat dia.

