Hadiah Cinderamata Dari Fergie Untuk Wenger

Ada pemandangan menyejukkan ketika Manchester United bentrok dengan Arsenal. Sebelum kick-off, eks manajer Sir Alex Ferguson menemui Arsene Wenger untuk memberikan sebuah cinderamata kepada pria Prancis itu.

Seperti diketahui, The Proffesor akan meninggalkan The Gunners pada pengujung musim nanti dan laga ini adalah lawatan terakhirnya di Old Trafford sebagai manajer Arsenal.

Wenger telah menjalani periode fantastis bersama Arsenal selama 22 tahun. Romantismenya bersama klub London Utara dipastikan berakhir ketika musim 2017/18 selesai.

Sesaat sebelum pertandingan berlangsung di Old Trafford, pemandangan menyejukkan terlihat di pinggir lapangan ketika Ferguson menghadiai Wenger sebuah kenang-kenangan sebagai bentuk perpisahannya dengan Arsenal.

Menariknya, Jose Mourinho selaku manajer United saat ini ikut menyalami Wenger. Sebagaimana diketahui, dua sosok juru taktik ini kerap perang urat saraf di beberapa kesempatan silam. Tetapi Ferguson seolah menghangatkan situasi sebelum pertandingan.

"Dalam masa saya [ketika aktif melatih], kami memang memiliki beberapa momen adu argumen tapi saya selalu menaruh respek kepadanya sebagai sosok pria sejati karena ia telah melakukan pekerjaan fantastis bagi klubnya," kata Ferguson saat membahas tentang Wenger.

Di laga itu sendiri, Arsenal pada akhirnya menyerah dari United dengan skor 2-1. Gol Paul Pogba sempat dibalas Henrikh Mkhitaryan.

Akan tetapi, Marouane Fellaini mencuat untuk menjadi pahlawan Setan Merah dengan mengemas gol di pengujung pertandingan untuk membuat skor akhir jadi 2-1.

Satu-satunya prestasi yang bisa diukir Wenger bersama Arsenal musim ini adalah dengan menjadi juara Liga Europa, di mana mereka sudah melaju ke fase semi-final.

Di perjumpaan pertama kontra Atletico Madrid di Emirates, Arsenal bermain imbang 1-1. Tengah pekan ini kedua tim akan memainkan leg kedua di Wanda Metropolitano.

