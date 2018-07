David Luiz Sangat Senang Di Chelsea Bersama Sarri

David Luiz tidak berniat meninggalkan Chelsea saat ini, dan ia menikmati kariernya di bawah pelatih kepala baru Maurizio Sarri di Stamford Bridge

Bek Brasil David Luiz sebelumnya kurang mendapatkan perhatian oleh mantan manager Chelsea, Antonio Conte. Tetapi Luiz merasa kembali pada performa terbaiknya setelah pengangkatan Sarri.

Awal pekerjaan Sarri di Chelsea sendiri telah dibuka dengan kemenangan atas Perth Glory pada pertandingan pra-musim di Australia serta kemenangan adu penalti melawan Inter di ajang International Champions Cup - Dimana David Luiz menjadi benteng pertahanan Chelsea dalam kedua pertandingan tersebut.

Dengan hasil tersebut pemain berusia 31 tahun ini - yang bergabung kembali dengan Chelsea pada tahun 2016 dimana sejatinya telah berseragam The Blues pada tahun 2011 namun sempat hijrah ke klub raksasa Ligue 1 Paris Saint-Germain pada tahun 2014 - kini bertekad untuk tetap di London.

"Saya datang kembali ke Chelsea untuk bertahan disini," ungkap David Luiz.

"Ketika saya memutuskan dari Paris untuk kembali kesini adalah untuk menjuarai Premier League dan melakukan banyak hal lain lagi bersama Chelsea, jadi saya sangat senang berada disini."

"Saya senang dengan filosofinya," ungkap Luiz tentang Sarri. "Secara teknik kami bermain dengan intensintas tinggi dan banyak penguasaan bola. Setiap harinya dia belajar serta membantu kami agar dengan cepat memahami filosofinya dan tentu melakukan yang terbaik bersama-sama untuk Chelsea.

"Kalian tentu mengenaliku -- Saya sangat senang dan menikmati hidup di Chelsea. Di sini tentu kami semua merasa memiliki pekerjaan terbaik di dunia. [Sarri] datang dengan ide dan filosofinya, jadi saya pikir, jika kamu tidak senang dengan melakukan pekerjaanmu itu tidak peduli kamu adalah pesepakbola atau bukan. Kita tetap harus senang untuk melakukan yang terbaik I think if you're not happy to do your job it doesn't matter if you're a footballer or not. We have to be happy to do our best."