Aubameyang Tumbang Ikuti Gaya Latihan Emery

Pierre-Emerick Aubameyang menunjukkan reaksi kelelahan dengan membagikan fotonya di Twitter, bersama rekan setimnya Eddie Nketiah. Sang striker tampak kewalahan ketika mengikuti latihan pramusim Arsenal di bawah manajer baru Unai Emery.

Dalam sesi latihan tersebut, diketahui jika sang manajer memang memfokuskan anak-anak didiknya untuk berlatih mengasah kecepatan mereka di lapangan, tak terkecuali Aubameyang.

Mantan penyerang Borussia Dortmund itu berusaha meladeni metode latihan ala mantan pelatih Sevilla dan Paris Saint-Germain tersebut.

Alih-alih bisa melaluinya, Aubameyang tampak hampir pingsan setelah mengikuti metode sang pelatih, yang mengincar gelar juara bersama klub barunya ini di musim 2018/19 sehingga menu latihan yang dibuatnya jauh lebih serius.

Maksud hati bercanda atau memang merasa betul-betul kepayahan, Aubameyang mengunggah foto dia bersama Nketiah yang menunjukkan betapa melelahkannya mengikuti latihan di bawah komando Emery.

Me: damn bro help me !!! I’m dead @EddieNketiah9 : come on Auba still 10 runs to go pic.twitter.com/ylsRVKXxCt