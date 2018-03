Sampaoli Soroti Tekanan yang dipikul Messi

Sampaoli menulis sebuah buku berjudul “My Heartbeats: Ideas Regarding the Culture of Play," yang akan dirilis di Argentina pada pekan depan.

Dalam buku tersebut, sang eks pelatih Sevilla mendeskripsikan bahwa melatih Messi merupakan sebuah kehormatan dan menyoroti tekanan yang dihadapi oleh dirinya dan sang kapten Argentina pada Piala Dunia 2018.

“Hal yang saya nilai negatif dari tipe sepak bola ini adalah bahwa hal itu punya daya perusak, bahkan pada Messi,” tulis Sampaoli. “Sebuah revolver bernama Piala Dunia diletakkan di kepalanya, dan apabila dia tak memenangkannya, maka hal itu akan meletus dan membunuhnya.

“Bagaimana dia tak bisa menikmati talentanya sendiri adalah sebuah kegilaan.”

Messi dan Argentina tiga kali kalah dalam final yang berlangsung berturut-turut – dua Copa Americas dan Piala Dunia 2014. Albiceleste sendiri belum pernah merengkuh trofi Piala Dunia sejak 1986.

Sampaoli, yang mengambil alih kemudi timnas pada musim panas lalu, menulis bahwa prioritasnya adalah untuk menemukan cara agar seluruh pemain timnas dapat meningkatkan permainan mereka – sehingga Messi bisa total dalam mengekspresikan dirinya.

“Tantangan terbesarnya adalah untuk mengoptimisasi tim, sehingga tim ini tak meminimalisir diri karena kehadiran sesosok pemain yang begitu penting dan krusial,” tulis Sampaoli.

“Semua (pemain) harus menyesuaikan diri dengan dia (Messi), dan itu bukan hal yang sangat mudah.”

