Une joie immense après dix ans de disette. Pauline Parmentier a créé la surprise ce dimanche en remportant le tournoi d'Istanbul, son premier titre sur le circuit WTA, depuis ses deux premiers trophées acquis en 2007 (Tashkent) et 2008 (Gastein). L'émotion était forcément au rendez-vous pour la Tricolore qui est tombée sur la terre battue, avant d'être félicitée par Jérémy Chardy, après sa victoire acquise de haute lutte face à Polona Hercog (6-4, 3-6, 6-3), après 2h14 de match. De son côté, la Slovène aux bras tatoués fracassait sa raquette de rage. Mais elle est tombée sur plus forte qu'elle dans cette finale.

Car Pauline Parmentier s'est montrée solide et appliquée dans cette rencontre, comme tout au long de la semaine. Malgré quelques ratés au service (une première balle défaillante 52% et 6 balles de breaks concédées), la joueuse originaire du Pas-de-Calais a su mettre en difficulté son adversaire sur sa mise en jeu, à qui elle a ravi à sept reprises son service, et garder son calme dans les moments chauds. Après un premier set bien maîtrisé et remporté 6-4, la Tricolore accuse le coup physiquement dans le deuxième (3-6), mais garde suffisamment de jus et de ressource morale pour faire à nouveau la différence dans la troisième manche (6-3).

Sans doute rassurée par un changement de raquette salvateur et ses performances en Fed Cup le week-end dernier, avec deux défaites honorables face à deux Top 20 américaines, Sloane Stephens (7-6, 7-5) et Madison Keys (7-6, 6-4), Pauline Parmentier renoue ainsi avec le succès et peut espérer briller dans un mois à Roland-Garros.