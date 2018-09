Wuhan: Kerber et Wozniacki n'échappent pas à l'hécatombe

Il n'y a plus aucune joueuse du Top 10 du classement WTA encore en lice en quarts de finale du tournoi de Wuhan.

Après le forfait de Naomi Osaka, et les éliminations de Simona Halep, Caroline Garcia, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Sloane Stephens et Julia Goerges en tout début de tournoi, Caroline Wozniacki (2e) et Angelique Kerber (3e) ont été battues en huitièmes de finale, tout comme Petra Kvitova (5e).

La Danoise a subi la loi de la Portoricaine Monica Puig (7-6 [10], 7-5), tandis que l'Allemande a été défaite par l'Australienne Ashleigh Barty (7-5, 6-1). La Tchèque, elle, a cédé contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (3-6, 6-3, 6-3).