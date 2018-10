Wozniacki révèle sa maladie

Éliminée en phase de poules du Masters, Caroline Wozniacki a révélé qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui provoque un gonflement des articulations et de la fatigue. La Danoise a commencé à se sentir faible après Wimbledon. Un matin, à Montréal, elle n'arrivait plus à lever le bras au-dessus de sa tête.

Après son abandon à Cincinnati, le diagnostic est tombé quelques jours avant l'US Open, où Wozniacki s'est inclinée au 2e tour contre Lesia Tsurenko.

La n°2 mondiale a choisi de garder sa maladie secrète jusqu'à la fin de la saison, pour ne pas donner d'informations à ses adversaires. Wozniacki assure qu'elle n'est pas inquiète pour la suite de carrière, et explique qu'elle arrive à gérer de mieux en mieux sa maladie. En octobre, elle a réussi à remporter le tournoi de Pékin.

BREAKING: @CaroWozniacki has announced that she was diagnosed with rheumatoid arthritis before the US Open ---> https://t.co/58uazcr64w pic.twitter.com/Ty95FrsRug