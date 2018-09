Tokyo: Osaka trace sa route

Sans forcer son talent, ni atteindre les sommets qui lui ont permis de décrocher son premier titre du Grand Chelem lors du dernier US Open, Naomi Osaka poursuit son parcours devant son public au tournoi de Tokyo. Tête de série n°3, désormais débarrassée de Caroline Wozniacki (n°1) et Caroline Garcia (n°2), la Japonaise file dans le dernier carré après sa victoire au petit trot sur la Tchèque Barbora Strycova (n°8) écartée en 2 sets et 1h31 (6-3, 6-4). Finaliste dans la capitale nippone en 2016, Osaka tentera d'atteindre une nouvelle fois ce stade de la compétition face à la gagnante du match opposant l'Italienne Camila Giorgi, tombeuse de Wozniacki, à la Bélarusse Victoria Azarenka, bénéficiaire d'une wild-card.