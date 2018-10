Battue dès les huitièmes de finale au tournoi de Pékin, Caroline Garcia s’est relancée en l’emportant tranquillement lors de son entrée en lice au tournoi de Tianjin.

La Française, retombée au 16e rang mondial, l’a en effet emporté en deux petits sets (6-4, 6-1) et à peine plus d’une heure de jeu contre la Chinoise Xun Fand Ying. La tâche pourrait être plus compliquée au deuxième tour contre la vainqueur du match entre Irina Camelia Begu et Zhang Yuxuan.