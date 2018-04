Stuttgart: Mladenovic s'incline malgré 2 balles de match

Trois jours après la demi-finale de Fed Cup perdue face aux Etats-Unis, on ignore si Kristina Mladenovic souffrait encore ou non de ces douleurs au dos, qui l'handicapaient encore à son arrivée à Aix-en-Provence. Mais toujours est-il que la n°2 française s'incline ce mercredi dès son entrée en lice au tournoi de Suttgart. La promesse de voir Mladenovic perdre gros au classement, puisqu'elle était finaliste sortante.

Dans un match totalement décousu face à l'Estonienne Anett Kontaveit (31e), où l'on aura enregistré un total de... 19 breaks de part et d'autre, la 19e joueuse mondiale n'aura pas su convertir ses 2 balles de match dans le 2e set et finit par s'incliner en 3 manches (5-7, 7-6 [3], 7-6 [5]) au terme d'un marathon de plus de 3 heures (3h10).