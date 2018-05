Pauline Parmentier est la dernière représentante tricolore après le premier tour du tournoi de Strasbourg.

Comme Amandine Hesse, sortie un peu plus tôt par l'Américaine Danielle Rose Collins (6-1, 4-6, 6-3), Fiona Ferro et Chloé Paquet ont toutes deux été éliminées, respectivement par Timea Babos (6-4, 6-0) et Dominika Cibulkova (6-4, 6-2).