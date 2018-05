Rome: Venus s'arrache encore !

A 37 ans, la condition physique n'est évidemment plus ce qu'elle était, mais Venus Williams a mis un point d'honneur à ne pas lâcher son match d'entrée en matière au tournoi de Rome.

Mercredi, l'Américaine a puisé dans ses ressources et surtout son mental pour l'emporter en 3 manches (6-2, 4-6, 7-5) et 2h12 de jeu face à la Russe Elena Vesnina.

Did you see that? Hot shot by @Venuseswilliams williams during her match against @EVesnina001 #ibi18 #WTA #tennis pic.twitter.com/228z2p809p