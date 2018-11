Radwanska prend sa retraite

Fin de carrière pour Agnieszka Radwanska. La joueuse polonaise, parvenu au 2e rang mondial en juillet 2012, l'a indiqué sur Facebook ce mercredi. Une décision prise en raison de problèmes physiques à répétition : ''Je ne suis malheureusement plus capable de m'entraîner et de jouer comme je le faisais avant. Mon corps me l'a récemment fait comprendre. En prenant en considération mon état de santé et les exigences qu'imposent le haut niveau, je dois me résoudre au fait que je ne peux plus pousser mon corps au-delà de ses limites.''

Dear Friends, I’d like to share one of the most important decisions of my life. Special thanks to those with me through thick & thin: my parents, my sister and my best team: David, Tom, Krzysztof, Jason, my sponsors and partners – I am always thankful for what you’ve done for me. pic.twitter.com/Be1yvY4SUR