Rabat: Déjà un 3e titre en 2018 pour Mertens

Elise Mertens est bien l'une des joueuses les plus en vue de cette première partie de saison. Déjà victorieuse à Hobart et encore Lugano, à la mi-avril, la Belge a ajouté un 3e titre à son palmarès en 2018 (son 4e en carrière) en s'imposant ce samedi en finale du tournoi de Rabat. La 17e joueuse mondiale a dominé en 2 sets et 1h45 de jeu (6-2, 7-6 [4]) l'Australienne Ajla Tomljanovic, qui disputait quant à elle la 2e finale de sa carrière après son échec à Pattaya en 2015.