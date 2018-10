Pékin: Pas de Muguruza pour Garcia

Qualifiée en 2 sets un peu plus tôt dans la journée pour les 8e de finale du tournoi de Pékin, Caroline Garcia, tête de série n°4 et tenante du titre, attendait un choc face à l'Espagnole Garbine Muguruza (n°14). Qui n'aura pas lieu, puisque l'Espagnole, lauréate dans la capitale chinoise (2015), mais guère en réussite cet été depuis sa demi-finale à Roland-Garros, a chuté face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, victorieuse en 2 manches (7-5, 6-4) et 1h46 de jeu. La 16e joueuse mondiale qui reste sur une victoire lors de la seule et unique confrontation avec Garcia. Ce n'était pas plus tard que cette année à Cincinnati, où la Français avait perdu (6-4, 3-6, 7-5).