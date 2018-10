Pékin: Pas de finale pour Osaka et Wang

Les deux meilleures joueuses asiatiques du moment ne seront pas au rendez-vous de la finale du tournoi de Pékin.

La Japonaise Naomi Osaka, lauréate il y a un mois de l'US Open, a été stoppée par la Lettone Anastasija Sevastova (6-4, 6-4), et la 6e joueuse mondiale a souffert du dos durant le deuxième set.

Quant à la Chinoise Wang Qiang, malgré sa grande forme (titre à Guangzhou, demi-finale à Wuhan), elle a été surclassée par la n°2 mondiale Caroline Wozniacki (6-1, 6-3).

.@CaroWozniacki goes flying into the @ChinaOpen final.... pic.twitter.com/8c8SoBXb8M