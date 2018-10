Pékin: Osaka se rate, pas Wozniacki en finale

Forcément désireuse de se montrer à la hauteur de son nouveau statut de lauréate du dernier US Open, Naomi Osaka tourne le dos à une tournée asiatique loin d'être ratée pour la Japonaise, mais sans titre. Après une finale perdue devant son public de Tokyo, la tête de série n°8 du tournoi de Pékin, plombée par 42 fautes directes, échoue ce samedi au stade des demi-finales dans la capitale chinoise face à la Lettone Anastasija Sevastova (6-4, 6-4), prête à jouer sa 2e finale de l'année après son titre à Bucarest.

Son adversaire sera la Danoise Caroline Wozniacki (n°2), déjà titrée à Pékin en 2010 et qui n'a laisse aucune chance à Qiang Wang, première Chinoise qualifiée ici pour le dernier carré depuis Na Li en 2012) et engagée dans une superbe semaine après ses succès sur Ostapenko et Pliskova. L'ex-n°1 mondiale s'impose en 1h22 et 2 sets (6-1, 6-3).