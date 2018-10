Pékin: Le titre pour Wozniacki

Caroline Wozniacki a remporté ce dimanche le tournoi de Pékin. La n°2 mondiale, qui n'a pas perdu un seul set cette semaine en six matches, a dominé en finale la Lettone Anastasija Sevastova (6-3, 6-3).

Avec ce troisième titre de la saison, après l'Open d'Australie et Eastbourne, la Danoise se rapproche à moins de 1000 points de Simona Halep au classement ATP.

