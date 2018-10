Pékin: Garcia s’est écroulée

Tenante du titre, Caroline Garcia s’est inclinée jeudi en huitièmes de finale du tournoi de Pékin face à Aryna Sabalenka, la joueuse en forme du moment (5-7, 7-6[3], 6-0).

La numéro un tricolore, qui va continuer sa chute au classement WTA, menait pourtant une manche à rien et 3-0, et a même servi pour le match à 5-3, mais a craqué contre la Biélorusse, qui sera opposée en quarts à la Chinoise Qiang Wang.

.@SabalenkaA's @WTAFinalsSG hopes are still alive!



Comes from behind to defeat @ChinaOpen champ Garcia 5-7, 7-6(3), 6-0! pic.twitter.com/u9sRF8W15x