Mladenovic ponctue sa saison avec un beau trophée

Lauréates ensemble de l’Open d’Australie, Kristina Mladenovic et Timea Babos ont remporté dimanche la finale du double au Masters, victorieuses de la paire composée de Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova (6-4, 7-5). La Hongroise conserve ainsi un trophée qu’elle avait gagné la saison passée au côté d’Andrea Hlavackova, quand la Française ponctue là de la meilleure des manières une saison globalement difficile.

"Vous travaillez dur pour essayer d'être en position de gagner de tels titres et trophées comme cette semaine, ou des titres du Grand Chelem, des titres prestigieux tout au long de l'année. Timea était championne en titre, pour moi c'était une nouvelle saveur. C'est un magnifique trophée, un nouveau dans ma collection", a-t-elle réagi après coup, ainsi relayée par L’Equipe.

WTAFINALS CHAMPIONS

Amazing feeling to add such prestigious title to our careers! #heretocreate #WTAFinals @wta @WTAFinalsSG pic.twitter.com/bLvalr31if