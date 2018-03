Miami: Ostapenko dans le dernier carré

Avec à la fois 42 fautes directes, mais aussi 44 coups gagnants, Jelena Ostapenko a surtout su se montrer la plus efficace dans les deux jeux décisifs de sa victoire ce mercredi, à Miami, en quarts de finale du tournoi de Miami, pour écarter Elina Svitolina (7-6 [3], 7-6 [5]) après 1h48 de jeu. Mais avec aussi 12 breaks de part et d'autre au cours de la rencontre, on se gardera bien d'affirmer que la jeune Lettone, n°5 mondiale et lauréate de Roland-Garros l'an dernier, a dominé son sujet dans ce match pour le moins décousu face à l'Ukrainienne, qui devance Ostapenko au classement WTA.

La gagnante a désormais rendez-vous en demi-finales face à Venus Williams ou Danielle Collins, opposées dans le dernier quart de finale 100 % américain de ce tableau.