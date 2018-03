Miami: Le directeur du tournoi répond à Wozniacki

Sortie dès son entrée en lice à Miami, vendredi, face à la Portoricaine Monica Puig, Caroline Wozniacki a révélé à l’issue de la rencontre avoir été prise à parti par certains spectateurs, lesquels l’auraient insultée et menacé sa famille.

Dans son message publié samedi sur les réseaux sociaux, la Danoise a déploré l’absence de réaction de l’organisation du tournoi floridien. "Le service de sécurité et le staff n'ont rien fait pour empêcher ça […] J'espère que le tournoi de Miami prendra très au sérieux ce problème car c'est un exemple épouvantable pour la prochaine génération de joueurs et de fans."

Ancien joueur du circuit ATP aujourd’hui directeur de ce tournoi de Miami, James Blake s’étonne des propos de l’ancienne n°1 mondiale. "Le match entre Caroline et Monica s'est disputé devant une foule bruyante et passionnée. [...] Le staff de la WTA et le service de sécurité du tournoi présents sur le court n'ont pas été les témoins et n'ont pas été alertés de quelconque menace proférée aux joueuses ou à leur famille. Si tel avait été le cas, la situation aurait été maitrisée immédiatement."