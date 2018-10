Masters: Wozniacki se relance aux dépens de Kvitova

Après sa défaite contre Karolina Pliskova dimanche, Caroline Wozniacki s'est relancée, au Masters de Singapour, en dominant en trois sets une autre Tchèque, Petra Kvitova (7-5, 3-6, 6-2).

La Danoise, tenante du titre, jouera ainsi sa qualification jeudi contre l'Ukrainienne Elina Svitolina, qui affronte Pliskova ce mardi.

En cas de succès de Pliskova contre Svitolina, Kvitova serait éliminée.

.@CaroWozniacki kick-starts her @WTAFinalsSG campaign with her first win over Petra Kvitova since 2014!



