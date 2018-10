Masters: Svitolina triomphe de Stephens

Elina Svitolina a remporté ce dimanche le Masters féminin, à Singapour, victorieuse en finale de Sloane Stephens. L’Ukrainienne de 24 ans s’est imposée en trois sets (3-6, 6-2, 6-2), profitant des nombreux points gratuits offerts par l’Américaine pour rafler un 13e titre en carrière.

Le plus prestigieux assurément pour une joueuse qui n’a encore jamais passé le cap des quarts de finale en Grand Chelem. Avec un quatrième rang mondial à la clef pour finir l’année, derrière le trio Simona Halep, Caroline Wozniacki (2) et Angelique Kerber.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O