Masters: Svitolina enchaîne bien

Elina Svitolina a pris les commandes du groupe blanc du Masters, à Singapour, en dominant en trois sets la Tchèque Karolina Pliskova (6-3, 2-6, 6-3).

L'Ukrainienne, avec ses deux victoires, est en position de force dans ce groupe où les quatre joueuses sont encore en course pour les demi-finales. Svitolina affrontera Caroline Wozniacki jeudi, tandis que Pliskova retrouvera sa compatriote Petra Kvitova, dos au mur avec ses deux défaites.

