Masters: Stephens prend la tête de son groupe

Deuxième succès en deux matches au Masters pour Sloane Stephens, qui prend la tête du groupe rouge à Singapour.

L'Américaine a dominé en trois sets la Néerlandaise Kiki Bertens (7-6 [4], 2-6, 6-3) et fait un grand pas vers les demi-finales. Un seul set remporté contre Angelique Kerber, vendredi, lui permettra d'assurer sa place dans le dernier carré.

Bertens, elle, devra battre une Naomi Osaka pas encore mathématiquement éliminée, mais dernière du groupe avec ses deux défaites.

