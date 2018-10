Comme l’an dernier, Karolina Pliskova va disputer les demi-finales du Masters.

A Singapour, la huitième joueuse mondiale a remporté jeudi le duel 100% tchèque contre Petra Kvitova (6-3, 6-4 en 1h24), alors qu’elle était menée 0-3 dans la deuxième manche.

Elle finira en tête du groupe blanc, sauf si Elina Svitolina bat Caroline Wozniacki.

