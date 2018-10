Masters: Osaka abandonne, Bertens en demi-finales

Blessée, Naomi Osaka a jeté l'éponge, ce vendredi, alors qu'elle affrontait Kiki Bertens (6-3 Ab.) lors de la dernière journée des matches de poules du Masters.

La Japonaise, victorieuse en septembre dernier de l'US Open, quitte ainsi Singapour avec trois défaites au compteur.

La Néerlandaise, invitée de dernière minute après le forfait de Simona Halep, accède ainsi aux demi-finales. L'autre billet pour le dernier carré se jouera à partir de 13h30 (heure française) entre Sloane Stephens et Angelique Kerber.

.@kikibertens in through to the @WTAFinalsSG semifinal!



As @Naomi_Osaka_ is forced to retire due to injury. pic.twitter.com/I6kjCADz6o