Kristina Mladenovic et Timea Babos se sont qualifiées pour les demi-finales du Masters, à Singapour, en écrasant la paire Dabrowski-Xu (6-0, 6-2) en quarts de finale.

La Française et la Hongroise, têtes de série n°2 du tournoi, affronteront Barty et Vandeweghe ou Mertens et Schuurs pour une place en finale.