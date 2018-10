Masters: Les huit qualifiées sont connues

Avec l'élimination de Kiki Bertens ce mercredi à Moscou, on connaît désormais les huit qualifiées pour le Masters, qui débutera ce dimanche à Singapour.

Dernières joueuses à avoir obtenu leur billet, Elina Svitolina et Karolina Pliskova rejoignent ainsi Simona Halep, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Petra Kvitova et Sloane Stephens.

Demi-finaliste de ces WTA Finals l'an passé, Caroline Garcia, seulement 18e à la Race, était loin de la qualification cette année.

