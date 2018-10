Masters: Kerber se relance aux dépens d'Osaka

Angelique Kerber a remporté le duel des battues de la première journée, dans le groupe rouge du Masters, en dominant Naomi Osaka à Singapour.

L'Allemande s'est imposée en trois sets et 2h29 de jeu (6-4, 5-7, 6-4) en profitant des 50 fautes directes de son adversaire.

La Japonaise, après deux défaites en trois manches, est au bord de l'élimination et n'aura plus aucune chance d'accéder au dernier carré si Kiki Bertens domine Sloane Stepens dans l'autre match de ce mercredi.

.@AngeliqueKerber completes the hard fought win at the @WTAFinalsSG!



Seals victory over Osaka 6-4, 5-7, 6-4! pic.twitter.com/LEmkikT69b