La n°1 mondiale, Simona Halep, ne disputera pas le Masters, qui débutera dimanche à Singapour. La Roumaine, blessée au dos, a préféré renoncer. La lauréate de Roland-Garros est assurée de conserver sa place de n°1 mondiale en fin de saison, quoi qu'il arrive. Son forfait profite à la Néerlandais Kiki Bertens.

.@kikibertens' stunning 2018 season will end with her debut at the @WTAFinalsSG--> https://t.co/ODYrKyWPIu pic.twitter.com/MtX9mlM2bY